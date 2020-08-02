3 серпня свято — День кавуна. Фото: Клео

https://racurs.ua/ua/n141947-3-serpnya-svyatkuut-den-kavuna-i-vshanovuut-onufriya-pecherskogo.html

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3 серпня свято відзначають у багатьох країнах світу — День кавуна. У США це свято відоме під назвою Національний День кавуна. Саме в Америці вперше було відзначено це свято, адже США займає перше місце у світі за споживанням кавунів.

На думку істориків, батьківщиною кавуна є Південна Африка. Але навіть у Стародавньому Єгипті вже обробляли цю культуру, що підтверджується розкопками. Так, у ХХ столітті до н. е. кавуни часто поміщали до гробниць фараонів, щоб вони могли поласувати цією ягодою у загробному світі. Наприклад, насіння кавуна було виявлено і в гробниці Тутанхамона.

У Європі кавуни вперше з’явилися приблизно у XI-XII століттях, а до Америки вони були доставлені у XVI столітті європейськими колоністами.

Сьогодні кавуни вирощують практично в усіх країнах світу, але найбільше у Китаї, далі з помітним відставанням йдуть Туреччина, Іран, Єгипет та країни Америки.

Кавун на 90% складається із води і містить близько 6% цукру. Ця ягода є чудовим джерелом вітаміну А, містить комплекс вітамінів групи В, вітамін С та фолієву кислоту. Кавун також є одним із лідерів за вмістом лікопену — дуже сильного антиоксиданту.

Також 3 серпня вшановують святого Онуфрія Печерського, який жив у Києві в XII столітті. Онуфрій був ченцем Києво-Печерської лаври, жив у Ближніх печерах, де зараз перебувають його нетлінні мощі.

Відомо, що Онуфрій дотримувався мовчазного затвору, тому всі роботи цього дня на честь ченця належало виконувати мовчки. Говорили, що на Онуфрія жодного зайвого слова не варто вимовляти без крайньої необхідності.

За народними прикметами, якщо на Онуфрія були сильні роси, то на хороший урожай льону можна не сподіватися.

Цей день в історії

3 серпня відбувалися такі події:

у 1492 році почалася перша експедиція Христофора Колумба;

у 1952 році американський підводний човен «Наутілус» вперше досягла північного полюса.

Цього дня народилися: