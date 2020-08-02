3 августа праздник — День арбуза. Фото: Клео

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3 августа праздник отмечают во многих странах мира — День арбуза. В США этот праздник известен под названием Национальный День арбуза. Именно в Америке впервые был отмечен этот праздник, ведь США занимает первое место в мире по потреблению арбузов.

По мнению историков, родиной арбуза является Южная Африка. Но даже в Древнем Египте уже возделывали этукультуру, что подтверждается раскопками. Так, в ХХ веке до н. э. арбузы часто помещали в гробницы фараонов, чтобы они могли полакомиться этой ягодой в загробном мире. Например, семена арбуза были обнаружены и в гробнице Тутанхамона.

В Европе арбузы впервые появились примерно в XI—XII вв. еках, а в Америку они были доставлены в XVIвеке европейскими колонистами.

Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира, и больше всего в Китае, далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египети страны Америки.

Арбуз на 90% состоит из воды и содержит около 6% сахара. Эта ягода является превосходным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Арбуз также является одним из лидеров по содержанию ликопина — очень сильного антиоксиданта.

Также 3 августа чествуют святого Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XIIвеке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи.

Известно, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, поэтому все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

По народным приметам, если на Онуфрия были сильные росы, то на хороший урожай льна можно не надеяться.

Этот день в истории

3 августа происходили такие события:

в 1492 году началась первая экспедиция Христофора Колумба;

в 1952 году американская подводная лодка «Наутилус» впервые достигла северного полюса.

В этот день родились: