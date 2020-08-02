Радиационную чернику для продажи собирали в Чернобыльской зоне двое мужчин. Фото: Facebook

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Ракурс

Радиационную чернику из Чернобыльской зоны собирались продать двое жителей села Березовое Ровенской области. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора ягод.

Предприимчивых ягодников задержали пограничники Житомирского отряда, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Facebook.

На территории сбора черники радиационный фон превышал допустимые показатели в десятки раз. Черника, собранная в зоне отчуждения опасна для здоровья человека, но это не останавливало ягодников, которые ради наживы готовы были продавать опасные «дары природы».

Пограничники изъяли около 40 кг черники, которую собрали горе-ягодники.

Пограничники составили на мужчин протоколы по ст. 46−1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Также были направлены сведения в полицию о правонарушении с признаками уголовного преступления, предусмотренного ст. 267−1 УК Украины (нарушение требований режима радиационной безопасности). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком на три года.

Как ранее писал «Ракурс», выброс радиации, вероятно, из российской АЭС достиг севера Европы. В нескольких европейских странах зафиксировали повышенный уровень радиоактивности. В России при этом отрицают информацию об этом инциденте.