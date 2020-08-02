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Ракурс
Радіаційну чорницю для продажу збирали в Чорнобильській зоні двоє чоловіків. Фото: Facebook

Радіаційну чорницю для продажу збирали в Чорнобильській зоні двоє чоловіків (ФОТО)

2 сер 2020, 20:53
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Радіаційну чорницю із Чорнобильської зони збиралися продати двоє жителів села Березове Рівненської області. Чоловіки незаконно проникли на територію зони відчуження для збору ягід.

Підприємливих ягідників затримали прикордонники Житомирського загону, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби в Facebook.

Радіаційну чорницю для продажу збирали в Чорнобильській зоні двоє чоловіків. Фото: FacebookНа території збору чорниці радіаційний фон перевищував допустимі показники в десятки разів. Чорниця, зібрана в зоні відчуження небезпечна для здоров’я людини, але це не зупиняло ягідників, які заради наживи готові були продавати небезпечні «дари природи».

Радіаційну чорницю для продажу збирали в Чорнобильській зоні двоє чоловіків. Фото: FacebookПрикордонники вилучили близько 40 кг чорниці, яку зібрали горе-ягідники.

Радіаційну чорницю для продажу збирали в Чорнобильській зоні двоє чоловіків. Фото: Facebook

Прикордонники склали на чоловіків протоколи за ст. 46−1 КУпАП (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення).


Також були передані відомості до поліції про правопорушення з ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 267−1 КК України (порушення вимог режиму радіаційної безпеки). Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

Як раніше писав «Ракурс», викид радіації, ймовірно, з російської АЕС дістався півночі Європи. У кількох європейських країнах зафіксували підвищений рівень радіоактивності. У Росії при цьому заперечують інформацію про цей інцидент.

Джерело: Ракурс


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