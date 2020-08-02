Радіаційну чорницю для продажу збирали в Чорнобильській зоні двоє чоловіків. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n141946-radiaciynu-chornycu-dlya-prodaju-zbyraly-v-chornobylskiy-zoni-dvoie-cholovikiv-foto.html

Ракурс

Радіаційну чорницю із Чорнобильської зони збиралися продати двоє жителів села Березове Рівненської області. Чоловіки незаконно проникли на територію зони відчуження для збору ягід.

Підприємливих ягідників затримали прикордонники Житомирського загону, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби в Facebook.

На території збору чорниці радіаційний фон перевищував допустимі показники в десятки разів. Чорниця, зібрана в зоні відчуження небезпечна для здоров’я людини, але це не зупиняло ягідників, які заради наживи готові були продавати небезпечні «дари природи».

Прикордонники вилучили близько 40 кг чорниці, яку зібрали горе-ягідники.

Прикордонники склали на чоловіків протоколи за ст. 46−1 КУпАП (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення).

Також були передані відомості до поліції про правопорушення з ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 267−1 КК України (порушення вимог режиму радіаційної безпеки). Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

Як раніше писав «Ракурс», викид радіації, ймовірно, з російської АЕС дістався півночі Європи. У кількох європейських країнах зафіксували підвищений рівень радіоактивності. У Росії при цьому заперечують інформацію про цей інцидент.