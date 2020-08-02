Військові навчання у Чорному морі провели США. Фото: USNI News

https://racurs.ua/ua/n141945-viyskovi-navchannya-u-chornomu-mori-provely-ssha.html

Ракурс

Військові навчання у Чорному морі провели Сполучені Штати Америки. У навчаннях взяли участь Військово-морські сили та Військово-повітряні сили США.

Навчання проходили у міжнародних водах та повітряному просторі Чорного моря з метою відпрацювання спільних дій ВМС і ВПС під час здійснення наземних і повітряних операцій, повідомляє прес-служба 6-го флоту ВМС США.

У військових навчаннях брали участь ракетний есмінець USS Porter, який у 2018 році наносив ракетні удари по Сирії, а також чотири винищувачі F-16, літак-розвідник Poseidon P-8A, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправник KC-135 Stratotanker.

Американські військові відпрацьовували навчальні сценарії, які передбачали тактичне маневрування та взаємодію збройних сил.

У ВМС заявили, що навчання дозволили розробити стратегію швидкого і ефективного реагування військових підрозділів США на загрози у Чорноморському регіоні.

Як раніше писав «Ракурс», фрегат Військово-морського флоту РФ «Адмірал Ессен» провів артилерійські стрільби по невидимим береговим цілям у районі полігону бойової підготовки «Опук» у Криму. У Міністерстві оборони РФ заявили, що стрільби проводилися у рамках «бойової підготовки».