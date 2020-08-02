Военные учения в Черном море провели США. Фото: USNI News

https://racurs.ua/n141945-voennye-ucheniya-v-chernom-more-proveli-ssha.html

Ракурс

Военные учения в Черном море провели Соединенные Штаты Америки. В учениях приняли участие Военно-морские силы и Военно-воздушные силы США.

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве Черного моря с целью отработки совместных действий ВМС и ВВС при осуществлении наземных и воздушных операций, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В военных учениях принимали участие ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил ракетные удары по Сирии, а также четыре истребителя F-16, самолет-разведчик Poseidon P-8A, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

Американские военные отрабатывали учебные сценарии, которые предусматривали тактическое маневрирование и взаимодействие вооруженных сил.

В ВМС заявили, что учения позволили разработать стратегию быстрого и эффективного реагирования военных подразделений США на угрозы в Черноморском регионе.

Как ранее писал «Ракурс», фрегат Военно-морского флота РФ «Адмирал Эссен» провел артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму. В Министерстве обороны РФ заявили, что стрельбы проводились в рамках «боевой подготовки».