Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Фото: Паноптикон

Медведчук с женой отправились в аннексированный Крым

2 авг 2020, 19:26
999

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Владимира Путина, отправился в аннексированный Крым.

Сегодня, 2 августа, около 14.30 автомобиль «Мерседес» с Медведчуком въехал на полуостров через пункт пропуска «Каланчак», сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.

Вместе с политиком также на полуостров уехала и его жена, телеведущая Оксана Марченко. Супругов сопровождали в поездке еще несколько человек.

В СМИ появлялась информация о том, что семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился после аннексии полуострова Российской Федерацией.


Кроме того, Марченко владеет земельным участком площадью около 5 тыс. кв. м в деревне Оползневое под Ялтой и домом с хозяйственными постройками. Владелицей земли и хозпостроек Марченко стала в 2007 году, а дома — в 2013 году.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Волынь на вопрос активистов о Медведчуке заявил, что оппозиционный политик финансируется из Российской Федерации.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров