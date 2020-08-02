Медведчук с женой отправились в аннексированный Крым

Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Фото: Паноптикон

https://racurs.ua/n141944-medvedchuk-s-jenoy-otpravilis-v-anneksirovannyy-krym.html

Ракурс

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Владимира Путина, отправился в аннексированный Крым.

Сегодня, 2 августа, около 14.30 автомобиль «Мерседес» с Медведчуком въехал на полуостров через пункт пропуска «Каланчак», сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.

Вместе с политиком также на полуостров уехала и его жена, телеведущая Оксана Марченко. Супругов сопровождали в поездке еще несколько человек.

В СМИ появлялась информация о том, что семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился после аннексии полуострова Российской Федерацией.

Кроме того, Марченко владеет земельным участком площадью около 5 тыс. кв. м в деревне Оползневое под Ялтой и домом с хозяйственными постройками. Владелицей земли и хозпостроек Марченко стала в 2007 году, а дома — в 2013 году.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Волынь на вопрос активистов о Медведчуке заявил, что оппозиционный политик финансируется из Российской Федерации.