Медведчук з дружиною вирушили до анексованого Криму

Віктор Медведчук і Оксана Марченко. Фото: Паноптікон

https://racurs.ua/ua/n141944-medvedchuk-z-drujynou-vyrushyly-do-aneksovanogo-krymu.html

Ракурс

Віктор Медведчук, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум президента РФ Володимира Путіна, відправився до анексованого Криму.

Сьогодні, 2 серпня, близько 14.30 автомобіль «Мерседес» із Медведчуком в’їхав на півострів через пункт пропуску «Каланчак», повідомляє «Українська правда», посилаючись на власні джерела.

Разом із політиком також на півострів в’їхала і його дружина, телеведуча Оксана Марченко. Подружжя супроводжували у поїздці ще декілька осіб.

У ЗМІ з’являлася інформація про те, що сім’я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з’явився після анексії півострова Російською Федерацією.

Крім того, Марченко володіє земельною ділянкою площею близько 5 тис. кв. м в селі Оползневе під Ялтою і будинком з господарськими будівлями. Власницею землі і господарських будівель Марченко стала у 2007 році, а будинку — у 2013 році.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський під час візиту на Волинь на питання активістів про Медведчука заявив, що опозиційний політик фінансується із Російської Федерації.