Антон Геращенко. Фото: prefiks.co.ua

https://racurs.ua/ua/n141943-vidmova-vid-posylennya-karantynu-v-chervoniy-zoni-zagrojuie-pokarannyam-geraschenko.html

Ракурс

Посилення карантину в регіонах, віднесених до «червоної» зони, без особливого ентузіазму зустріла місцева влада. Незважаючи на те, що однією із головних функцій влади є збереження життя громадян, місцева влада не хоче посилювати обмеження, побоюючись падіння рейтингів перед місцевими виборами.

Таку точку зору висловив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі «Громадське радіо».

На думку Геращенка, заяви деяких мерів щодо відмови від посилення карантинних обмежень суперечать їхнім прямим обов’язкам зі збереження життя громадян.

Заступник міністра заявив, що мери міст, які будуть займатися популізмом, і не вводитимуть обов’язкові для «червоної» зони карантинні обмеження, відповідатимуть за свої дії перед законом.

Геращенко додав, що спроби місцевої влади здатися хорошою перед своїм електоратом за рахунок невиконання вимог Міністерства охорони здоров’яможуть призвести до поширення коронавірусу і смертям.

Заступник міністра попередив, що мери, які відмовляються вводити обов’язкові карантинні обмеження, відповідатимуть за кожну смерть у своїх містах.

Як раніше писав «Ракурс», Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила країну на зони за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почне діяти з понеділка, 3 серпня. До найсуворішої, «червоної» зони потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.