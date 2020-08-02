Турецька авіакомпанія відновила авіасполучення з Харковом. Фото: Low Cost Expert

https://racurs.ua/ua/n141942-aviaspoluchennya-z-harkovom-vidnovyla-turecka-aviakompaniya.html

Ракурс

Авіасполучення з Харковом відновила турецька авіакомпанія Turkish Airlines. Сьогодні, 2 серпня, в аеропорту Харкова здійснив посадку перший літак зі Стамбула.

Про відновлення авіарейсів із Туреччиною повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту «Харків».

У зв’язку з пандемією коронавірусу та карантином авіакомпанія майже на п’ять місяців припиняла авіарейси в Україну.

Перший авіарейс TK 1473 зі Стамбула прибув у харківський аеропорт сьогодні о 9.00. А о 9.50 та 15.30 із аеропорту вилетіли літаки у зворотному напрямку.

Авіарейси Turkish Airlines до Харкова будуть здійснюватися чотири рази на тиждень. По понеділках і п’ятницях авіакомпанія буде здійснювати вечірні рейси, а по середах і неділях — ранкові.

Завдяки змішаному розкладу, в Стамбулі вдасться розширити кількість стикувань.

Як раніше писав «Ракурс», 15 липня авіарейси між Україною та Польщею відновила польська авіакомпанія LOT. Відновлено авіасполучення за маршрутом Варшава — Львів — Варшава. Слід нагадати, що до Польщі дозволено в’їзд українцям, які мають діючі робочі та навчальні контракти або посвідку на проживання у ЄС.