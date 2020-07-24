МАУ скасувала частину авіарейсів на серпень — куди не літатимуть

https://racurs.ua/ua/n141588-mau-skasuvala-chastynu-aviareysiv-na-serpen-kudy-ne-litatymut.html

Ракурс

Частину авіарейсів на серпень скасували «Міжнародні авіалінії України». Таке рішення українська авіакомпанія ухвалила 24 липня у зв’язку з двотижневим продовженням заборони для громадян України на вільний перетин кордону Шенгенської зони.

Відомо, що рейси за шістьма напрямками не виконуватимуться до 15 серпня. МАУ також повністю скасувала до середини наступного місяця міжнародні рейси за напрямками:

Ларнака (LCA),

Берлін (TXL),

Тбілісі (TBS),

Прага (PRG),

Відень (VIE),

Кишинів (KIV).

Окрім цього, МАУ анонсує зменшення кількості вильотів за низкою маршрутів. Разом з тим, останнього місяця літа авіакомпанія планує запустити новий напрямок «Київ — Неаполь».

Нагадаємо, кожні кілька тижнів Брюссель переглядає перелік країн, громадянам яких дозволено в’їзд до ЄС у зв’язку із пандемією коронавірусу. 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд. України у цьому переліку немає.

Як раніше писав «Ракурс», через два дні після відміни обов’язкового 14-денного карантину для туристів з України Польща вирішила повернути це обмеження. Із 3 липня особа, яка прилетіла з України, повинна пройти у Польщі двотижневу обсервацію.