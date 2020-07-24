Часть авиарейсов на август отменила МАУ — куда не будут летать

https://racurs.ua/n141588-mau-otmenila-chast-aviareysov-na-avgust-kuda-ne-budut-letat.html

Ракурс

Часть авиарейсов на август отменили «Международные авиалинии Украины». Такое решение украинская авиакомпания приняла 24 июня в связи с двухнедельным продолжением запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины.

Известно, что рейсы по шести направлениям не будут выполняться до 15 августа. МАУ также полностью отменила до середины следующего месяца такие международные рейсы:

Ларнака (LCA),

Берлин (TXL),

Тбилиси (TBS),

Прага (PRG),

Вена (VIE),

Кишинев (KIV).

Кроме этого, МАУ анонсирует сокращение числа вылетов на ряд маршрутов. Вместе с тем, в последний месяц лета авиакомпания планирует запустить новое направление «Киев — Неаполь».

Напомним, каждые несколько недель Брюссель пересматривает перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС в связи с пандемией коронавируса. 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешили въезд. Украины в этом списке нет.

Как ранее писал «Ракурс», спустя два дня после отмены обязательного 14-дневного карантина для туристов из Украины Польша решила вернуть это ограничение. С 3 июля граждане, прилетевшие из Украины, должны будут пройти в Польше двухнедельную обсервацию.