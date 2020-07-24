Предсмертную записку оставил волонтер Кучапин, которого нашли мертвым в Киеве. Фото: 24tv.ua

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Смерть волонтера Алексея Кучапина, руководителя общественной организации «Дом милосердия Киев», расследуют правоохранители. Мужчину нашли мертвым в Киеве 22 июля. За четыре дня до этого связь с ним пропала после того, как он сказал, что едет из Киева в Днепр на BlaBlaCar.

Правоохранители сначала заявили, что не обнаружили признаков насильственной смерти, однако теперь они хотят расследовать все возможные версии смерти Кучапина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что смерть волонтера расследуют по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Однако производство по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и подозревают, что к смерти лица кто-то может быть причастен. Он добавил, что несмотря на отсутствие признаков насильственной смерти, правоохранители проверят все возможные версии гибели.

Геращенко также рассказал, что во время обыска квартиры, где нашли тело Кучапина, правоохранители обнаружили предсмертную записку. О чем в ней говорилось, не сообщается. Отмечается лишь, что все найдены вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Напомним, Алексей Кучапин 16 июля ушел из дома и не выходил на связь. 20 июля сообщалось об исчезновении руководителя общественной организации «Дом милосердия Киев» Алексея Кучапина. Мужчина якобы 16 июля сообщил, что едет из Киева в Днепр на Blablacar, после чего перестал выходить на связь.

22 июля стало известно, что тело Кучапина нашли в квартире в Днепровском районе столицы.

Кучапин руководил общественной организацией «Дом милосердия Киев», которая занимается благотворительностью и помогает пожилым бездомным и инвалидам.