Эрдоган возглавил намаз в Святой Софии, скриншот видео

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Ракурс

Всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет принял пятничный намаз. В нем приняли участие сотни людей, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальное молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов раздался призыв к намазу.

На площади Султанахмет перед собором собрались тысячи верующих, сообщает Dailymail. Для безопасности на подступах к Айя-Софии развернули контрольно-пропускные пункты. Доступ в здание на период визита правительственной делегации перекрыли. Христианские фрески во время намаза были скрыты от глаз молящихся.

Мусульманские молитвы зазвучали в бывшем соборе, а ныне мечети Айя-София спустя лишь две недели после того как Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение о лишении собора статуса музея. Православная святыня была музеем с 24 ноября 1934 года.

Впоследствии Эрдоган опубликовал указ об открытии храма для проведения в нем мусульманских богослужений.

«Ракурс» сообщал, что во время молитв христианские мозаики и фрески в Айя-Софии планируют затемнять и закрывать шторами. Решение Турции сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть вызвало во Франции сомнения относительно светскости и современности страны.

Собор Святой Софии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он может потерять свой статус символа свободы религии, терпимости и разнообразия.