Ердоган очолив намаз в Святій Софії, скріншот відео

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Ракурс

Всесвітньо відомий собор Святої Софії в Стамбулі вперше за 86 років прийняв п’ятничний намаз. У ньому взяли участь сотні людей, в тому числі і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Офіційне молитовне служіння імам почав після того, як Ердоган зачитав уривок з Корану, а з мінаретів пролунав заклик до намазу.

На площі Султанахмет перед собором зібралися тисячі віруючих, повідомляє Dailymail. Для безпеки на підступах до Айя-Софії розгорнули контрольно-пропускні пункти. Доступ в будівлю на період візиту урядової делегації перекрили. Християнські фрески під час намазу були приховані від очей тих, хто молиться.

Мусульманські молитви зазвучали в колишньому соборі, а нині мечеті Айя-Софія через лише два тижні після того як Держрада Туреччини (вищий адміністративний суд країни) прийняв рішення про позбавлення собору статусу музею. Православна святиня була музеєм від 24 листопада 1934 року.

Згодом Ердоган опублікував указ, згідно з яким собор буде відкрито для проведення в ньому мусульманських богослужінь.

«Ракурс» повідомляв, що під час молитов християнські мозаїки і фрески в Айя-Софії планують затемнювати і закривати шторами. Рішення Туреччини зробити з собору Святої Софії в Стамбулі мечеть викликало у Франції сумніви щодо світськості та сучасності країни.

Собор Святої Софії входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він може втратити свій статус символу свободи релігії, терпимості та різноманітності.