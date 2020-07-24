Передсмертну записку залишив волонтер Кучапін, якого знайшли мертвим у Києві. Фото: 24tv.ua

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Смерть волонтера Олексія Кучапіна, керівника громадської організації «Дім милосердя Київ», розслідують правоохоронці. Чоловіка знайшли мертвим у Києві 22 липня. За чотири дні до того зв’язок із ним пропав після того, як він сказав, що їде з Києва до Дніпра на BlaBlaCar.

Правоохоронці спочатку заявили, що не виявили ознак насильницької смерті, проте тепер вони хочуть розслідувати усі можливі версії смерті Кучапіна. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що смерть волонтера розслідують за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Проте провадження за цією статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини і підозрюють, що до смерті особи хтось може бути причетний. Він додав, що попри відсутність ознак насильницької смерті, правоохоронці перевірять усі можливі версії загибелі.

Геращенко також розповів, що під час обшуку квартири, де знайшли тіло Кучапіна, правоохоронці виявили передсмертну записку. Про що у ній йшлося, не повідомляється. Зазначається лише, що усі знайдені речові докази направлені на експертизу.

Нагадаємо, Олексій Кучапін 16 липня пішов із дому та не виходив на зв’язок. 20 липня повідомлялося про зникнення керівника громадської організації «Дім милосердя Київ» Олексія Кучапіна. Чоловік нібито 16 липня повідомив, що їде з Києва до Дніпра на Blablacar, після чого перестав виходити на зв’язок.

22 липня стало відомо, що тіло Кучапіна знайшли у квартирі у Дніпровському районі столиці.

Кучапін керував громадською організацією «Будинок милосердя Київ», яка займається благодійністю і допомагає літнім бездомним та інвалідам.