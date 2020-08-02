Турецкая авиакомпания возобновила авиасообщение с Харьковом. Фото: Low Cost Expert

https://racurs.ua/n141942-aviasoobschenie-s-harkovom-vozobnovila-tureckaya-aviakompaniya.html

Ракурс

Авиасообщение с Харьковом возобновила турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Сегодня, 2 августа, в аэропорту Харькова совершил посадку первый самолет из Стамбула.

О возобновлении авиарейсов с Турцией сообщает пресс-служба международного аэропорта «Харьков».

В связи с пандемией коронавируса и карантином авиакомпания почти на пять месяцев приостанавливала авиарейсы в Украину.

Первый авиарейс TK 1473 из Стамбула прибыл в харьковский аэропорт сегодня в 9.00. А в 9.50 и 15.30 из аэропорта вылетели самолеты в обратном направлении.

Авиарейсы Turkish Airlines в Харьков будут осуществляться четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет осуществлять вечерние рейсы, а по средам и воскресеньям — утренние.

Благодаря смешанному расписанию, в Стамбуле удастся расширить количество стыковок.

Как ранее писал «Ракурс», 15 июля авиарейсы между Украиной и Польшей возобновила польская авиакомпания LOT. Возобновлено авиасообщение по маршруту Варшава — Львов — Варшава. Следует напомнить, что в Польшу разрешен въезд украинцам, которые имеют действующие рабочие и учебные контракты или вид на жительство в ЕС.