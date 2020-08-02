Антон Геращенко. Фото: prefiks.co.ua

https://racurs.ua/n141943-otkaz-ot-ujestocheniya-karantina-v-krasnoy-zone-grozit-nakazaniem-geraschenko.html

Ракурс

Ужесточение карантина в регионах, отнесенных Минздравом к «красной» зоне, без особого энтузиазма встретили местные власти. Несмотря на то, что одной из главных функций власти является сохранение жизней граждан, местные власти не хотят ужесточать ограничения, опасаясь падения рейтингов перед местными выборами.

Такую точку зрения высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Громадське радіо».

По мнению Геращенко, заявления некоторых мэров относительно отказа от ужесточения карантинных ограничений противоречат их прямым обязанностям по сохранению жизни граждан.

Замминистра заявил, что мэры городов, которые будут заниматься популизмом, и не будут вводить обязательные для «красной» зоны карантинные ограничения, ответят за свои действия перед законом.

Геращенко добавил, что попытки местных властей показаться хорошими перед своим электоратом за счет невыполнения требований Минздрава могут привести к распространению коронавируса и смертям.

Замминистра предупредил, что мэры, отказывающиеся вводить обязательные карантинные ограничения, ответят за каждую смерть в своих городах.

Как ранее писал «Ракурс», Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила страну на зоны по уровню распространения коронавируса. Это распределение начнет действовать с понедельника, 3 августа. В самую суровую, «красную» зону попали города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.