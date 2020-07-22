Новий тест виявив рак за чотири роки до появи симптомів — новини науки

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Виявлення раку на ранній стадії є особливо важливим для пацієнта. У свою чергу, розроблений китайсько-американською компанією тест виявив рак у 91% осіб, у яких не було симптомів під час забору зразка крові, але через рік-чотири їм діагностували рак шлунку, стравоходу, товстої кишки, легенів або печінки.

Зразки крові для вивчення збиралися в рамках дослідження, проведеного Університетом Фудань в Китаї у 2007−2017 роках. У ньому взяли участь понад 120 тис. осіб, кожен з яких впродовж 10 років здавав аналізи крові і регулярно перевірявся у лікарів, пише National Geographic.

Всього за цей час вчені зібрали понад 1,6 млн зразків, що зберігаються в архіві університету. Вчені мали доступ до крові онкохворих, взятої задовго до появи і діагностики раку. Проаналізувавши зразки плазми 605 безсимптомних осіб (у 191 з яких пізніше був діагностований рак) і 223 зразки від хворих на рак з підтвердженим діагнозом, вчені визначили маркери раннього розвитку раку і розробили на їхній основі тест.

Тест з ймовірністю 95% визначав відсутність раку. Аналіз, який отримав назву PanSeer, виявляє патерни метилування ДНК, які, як відомо, пов’язані з аномальними мутаціями, що провокують рак.

Зазначається, що тест має кілька недоліків: він здатний виявити рак, але не визначає, які тканини заражені, і не зможе замінити старі методи діагностики.