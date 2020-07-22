Новый тест выявил рак за четыре года до появления симптомов — новости науки

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Выявление рака на ранней стадии особенно важно для пациента. В свою очередь, разработанный китайско-американской компанией тест выявил рак у 91% людей, у которых не было симптомов при сборе образца крови, но через год-четыре им диагностировали рак желудка, пищевода, толстой кишки, легких или печени.

Образцы крови для изучения собирались в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в 2007—2017 годы. В нем участвовали свыше 120 тыс. человек, каждый из которых на протяжении 10 лет сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей, пишет National Geographic.

Всего за это время ученые собрали свыше 1,6 млн образцов, хранящихся в архиве университета. Ученые имели доступ к крови онкобольных, взятой задолго до появления и диагностики рака. Проанализировав образцы плазмы 605 бессимптомных лиц (у 191 из которых позднее был диагностирован рак) и 223 образца от больных раком с подтвержденным диагнозом, ученые определили маркеры раннего развития рака и разработали на их основе тест.

Тест с вероятностью 95% определял отсутствие рака. Анализ, получивший название PanSeer, выявляет паттерны метилирования ДНК, которые, как известно, связаны с аномальными мутациями, ведущими к раку.

Отмечается, что у теста есть несколько недостатков: он способен выявить рак, но не определяет, какие ткани заражены, и не сможет заменить старые методы диагностики.