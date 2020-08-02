Какие продукты повышают риск развития рака. Фото: РФФИ

https://racurs.ua/n141948-kakie-produkty-povyshaut-risk-razvitiya-raka-issledovaniya-uchenyh.html

Ракурс

Рак является одной из самых опасных смертельных болезней. В мире пока не удалось найти эффективного лекарства от рака. Но ученым из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга Еврейского университета в Иерусалиме удалось установить, какие продукты повышают риск развития рака в толстом кишечнике.

Ученые считают, что продукты, насыщенные антиоксидантами, могут провоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Еврейского университета.

К таким «опасным» продуктам относятся черный чай, орехи и шоколад. Именно в этих продуктах наблюдается высокая концентрация антиоксидантов.

Кроме того, было установлено, что в тонком кишечнике обнаруживают лишь 2% всех злокачественных опухолей. Остальные 98% опухолей приходится на толстый кишечник. Ученые считают, что все дело в бактериях, которых в толстом кишечнике значительно больше.

Если в толстый кишечник попадает большое количество антиоксидантов, то кишечные микроорганизмы ускоряют развитие рака толстой кишки, который начинается с мутаций белка р53. Поврежденный белок провоцирует развитие рака более активно в насыщенной антиоксидантами среде. Эту гипотезу ученым удалось подтвердить во время опытов над грызунами.

Как ранее писал «Ракурс», разработанный китайско-американской компанией тест выявил рак у 91% людей, у которых не было симптомов при сборе образца крови, но через четыре года им диагностировали рак желудка, пищевода, толстой кишки, легких или печени.