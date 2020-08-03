Суркис готов продать «Динамо», появилась реакция ультрас

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Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил о готовности его продать.

Мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку, — отметил Суркис в эфире телеканала «112 Украина», пишет LIGA.net.

У бизнесмена две дочери. Также он утверждает, что деньги для него «на десятом месте, а главное — результат». Кроме этого, по словам Суркиса, за помощью к тренеру Мирче Луческу он пришел только из спортивного принципа. Вместе с тем, владелец «Динамо» не ожидал такой «горячей» реакции фанатов на назначение бывшего тренера «Шахтера» главным тренером киевского клуба.

Я, прежде всего, считал, что у нас очень умные болельщики, априори, в большей своей степени. И они правильно оценят этот ход, потому что я исходил только из спортивного принципа, ни в коем случае не политического какого-то, — заявил Суркис.

Также вопрос назначения Луческу, по словам Суркиса, он обсудил с президентом клуба «Шахтер», олигархом Ринатом Ахметовым.

Он сказал, если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это — самая лучшая мотивация. Луческу — профессионал, — уточнил Суркис.

В свою очередь, ультрас «Динамо» сделали очередное заявление о Луческу на своей Фейсбук-странице. В частности, фанаты отметили, что «дело далеко не в главных тренерах или игроках».

Главная проблема нашего клуба — это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба, — говорится в сообщении ультрас.

Именно Суркисы позволяют «Шахтеру» закрывать эмблему «Динамо» на клубном стадионе имени Лобановского и именно Суркисы приглашали «Шахтер» играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на «Олимпийском», напомнили болельщики.

Напомним, 28 июля ультрас устроили румынскому специалисту Луческу «теплый прием» с дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского.