Microsoft передумала купувати TikTok. Фото: maxpixel.net

https://racurs.ua/ua/n141932-microsoft-peredumala-kupuvaty-tiktok-pislya-pogroz-trampa-zmi.html

Ракурс

Microsoft (Майкрософт), потужна корпорація зі США, призупинила переговори про покупку соцмережі TikTok у китайської компанії ByteDance.

Таке рішення у Редмонді прийняли після того, яка президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про плани заборонити TikTok на території країни. Переговори про покупку можуть відновиться після роз’яснень Білого дому своєї позиції щодо соцмережі. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що впродовж останніх кілька тижнів з Білого дому давали зрозуміти, що не проти того, щоб американський підрозділ TikTok перейшов під контроль саме компанії з США.

У Вашингтоні побоюються, що китайська компанія може використовувати TikTok для збору інформації та передачі її в Пекін. На минулому тижні з’явилася інформація, що Microsoft може купити у ByteDance частку в TikTok. Інші інвестори, зацікавлені в покупці, раніше оцінили соціальну мережу в 50 млрд дол. У Сполучених Штатах місячна аудиторія TikTok становить 80 млн осіб.

Нагадаємо, у США можуть заборонити TikTok через побоювання шпигунства за американськими громадянами з боку Китаю. Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що китайські соцмережі та додатки збирають інформацію про користувачів.