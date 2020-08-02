Microsoft передумала покупать TikTok. Фото: maxpixel.net

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Microsoft (Майкрософт), мощная корпорация из США, приостановила переговоры о покупке соцсети TikTok в китайской компании ByteDance.

Такое решение в Редмонде приняли после того, который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах запретить TikTok на территории страны. Переговоры о покупке могут восстановится после разъяснений Белого дома своей позиции по соцсети. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что в течение последних нескольких недель из Белого дома давали понять, что не против того, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно компании из США.

В Вашингтоне опасаются, что китайская компания может использовать TikTok для сбора информации и передачи ее в Пекин. На прошлой неделе появилась информация, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. Другие инвесторы, заинтересованные в покупке, ранее оценили социальную сеть в 50 млрд долл. В Соединенных Штатах месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.

Напомним, в США могут запретить TikTok из-за опасения шпионажа за американскими гражданами со стороны Китая. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что китайские соцсети и приложения собирают информацию о пользователях.