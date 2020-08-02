Ядерный реактор на Луне и Марсе построит NASA

Ядерный реактор на Луне запланировали построить в NASA. Фото: vokrugsveta.ua

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Ядерные реакторы на Марсе и Луне планирует построить правительство США.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США запланировало реализацию соответствующего проекта. Сначала специалисты разработают конструкцию реактора и только после этого начнется строительство тестового образца для отправки на Луну. Об этом сообщает SlashGear.

Дополнительно в NASA разработают специальный модуль, который сможет доставить реактор на Луну, развернуть его и запустить. Агентство готово принять предложения частных компаний о том, как использовать ядерную энергию за пределами Земли.

Идею и возможность ее реализации уже начали оценивать специалисты Национальной лаборатории штата Айдахо, которая занимается исследованиями в области ядерной энергетики. В NASA заявили, что даже небольшие ядерные реакторы способны обеспечить мощность, необходимую для миссий по исследованию космоса.

Ожидается, что проект подготовят для запуска в 2026 году. Заявляется, что номинальная мощность реактора составит 10 кВт. час при весе в 2721 кг. Вероятно, он сможет работать в полностью автономном режиме в течение 10 лет. Таких реакторов планируют построить целую сеть, они будут обеспечивать электричеством колонистов на Марсе и Луне.

Напомним, ученые выяснили, что Луна и Земля пережили астероидную «бомбардировку» во время ледникового периода. Ученые утверждают, что именно астероид мог стать причиной зарождения жизни на Земле.