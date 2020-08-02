Изготавливать автомобили из банановых листьев предлагают ученые. Фото: enkistroy.ru

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Ракурс

Автомобили из банановых листьев предложили производить ученые из Университета Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике.

Ученые пришли к выводу, что волокна листьев банана в сочетании с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой образуют материал, который уменьшает вибрацию и шумы. Исследователи утверждают, что этот материал достаточно дешевый по себестоимости и может использоваться в производстве автомобилей. Об этом сообщает Sciencedirect.com.

Из этого материала можно делать внутренние крышки автомобильных двигателей, дверные панели, а также использовать их для шумоизоляции. Ученые убеждают, что машины из банановых листьев будут не только экологически чистыми, но и долговечными.

Напомним, в Малайзии научились производить автомобили из листьев ананаса. Разработчики изготовили из листьев ананаса каркас, который устойчив к электричеству и предотвращает короткое замыкание во время полета. Авторы идеи предлагают отказаться от пластика, отходы которого загрязняют планету, и перейти на экологически чистые листья ананаса.