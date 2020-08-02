Виготовляти автомобілі з бананового листя пропонують вчені. Фото: enkistroy.ru

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Автомобілі з бананового листя запропонували виробляти вчені з Університету Йоганнесбурга, що в Південно-Африканській Республіці.

Науковці дійшли висновку, що волокна листя банана в поєднанні з вуглецевими нанотрубками та епоксидною смолою утворюють матеріал, який зменшує вібрацію і шуми. Дослідники стверджують, що цей матеріал досить дешевий у собівартості і може використовуватися у виробництві автомобілів. Про це повідомляє Sciencedirect.com.

З цього матеріалу можна робити внутрішні кришки автомобільних двигунів, дверні панелі, а також використовувати їх для шумоізоляції. Вчені переконують, що машини з бананового листя будуть не лише більш екологічно чистими, але й довговічними.

Нагадаємо, у Малайзії навчилися виробляти автомобілі з листя ананасу. Розробники виготовили з листя ананаса каркас, який стійкий до електрики і запобігає коротке замикання під час польоту. Автори ідеї пропонують відмовитися від пластику, відходи якого забруднюють планет, й перейти на екологічне чисте листя ананасу.