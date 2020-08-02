Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 за минувшие сутки, 1 августа, в Киеве обнаружили у 110 человек.

Среди больных — 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет и 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет. Также заразились две девочки 15 и 16 лет и четыре мальчика от трех до 11 лет. В киевские больницы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции. Об этом 2 августа сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, с начала эпидемии зафиксировано 8 тыс. 452 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 13 человек, а в целом коронавирус преодолели 2 тыс. 994 жителя столицы

Градоначальник отметил, что больше всего больных за вчерашние сутки обнаружили в Оболонском районе — 20. В Дарницком заразились 19 человек, а в Соломенском районе зафиксировали 13 случаев.

Больше всего заражений с начала эпидемии зафиксировано в Дарницком районе — 1 тыс. 367 человек, Деснянском — 1 тыс. 36 инфицированных и Днепровском — 970 больных.

Напомним, в Украине уже пятые сутки подряд в государстве фиксируется более тысячи инфицированных COVID-19. За вчерашние сутки, 1 августа, вирус подхватили 1 тыс. 112 граждан.