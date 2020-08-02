Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 за минулу добу, 1 серпня, в Києві виявили у 110 осіб.

Серед хворих — 57 жінок віком від 20 до 81 років та 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв. Також інфікувалися двоє дівчаток 15 і 16 років та четверо хлопчиків від трьох до 11 років. До київських лікарень госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції. Про це 2 серпня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За словами мера, з початку епідемії зафіксовано 8 тис. 452 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу одужали 13 людей, а загалом коронавірус подолали 2 тис. 994 мешканця столиці

Градоначальник зазначив, що найбільше хворих за вчорашню добу виявили в Оболонському районі — 20. У Дарницькому заразилися 19 осіб, а в Солом’янському районі зафіксували 13 випадків.

Найбільше інфікувань з початку епідемії зафіксували у Дарницькому районі — 1 тис. 367 осіб, Деснянському — 1 тис. 36 інфікованих та Дніпровському — 970 хворих.

Нагадаємо, в Україні вже п’яту добу поспіль в державі фіксується понад тисяча інфікованих COVID-19. За вчорашню добу, 1 серпня, вірус підхопили 1 тис. 112 громадян.