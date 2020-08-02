Ядерний реактор на Місяці та Марсі побудує NASA

Ядерний реактор на Місяці запланували побудувати в NASA. Фото: vokrugsveta.ua

https://racurs.ua/ua/n141931-yadernyy-reaktor-na-misyaci-ta-marsi-pobuduie-nasa.html

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Ядерні реактори на Марсі та Місяці планує побудувати уряд США.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США запланувало реалізацію відповідного проекту. Спершу фахівці розроблять конструкцію реактора і лише після цього почнеться будівництво тестового зразка для відправки на Місяць. Про це повідомляє SlashGear.

Додатково у NASA розроблять спеціальний модуль, який зможе доставити реактор на Місяць, розгорнути його й запустити. Агентство готове прийняти пропозиції приватних компаній про те, як використовувати ядерну енергію за межами Землі.

Ідею та можливість її реалізації вже почали оцінювати фахівці Національної лабораторії штату Айдахо, що займається дослідженнями в галузі ядерної енергетики. В NASA заявили, що навіть невеликі ядерні реактори здатні забезпечити потужність, необхідну для місій з дослідження космосу.

Очікується, що проект підготують для запуску в 2026 році. Заявляється, що номінальна потужність реактора складе 10 кВт. год при вазі в 2721 кг. Імовірно, він зможе працювати в повністю автономному режимі протягом 10 років. Таких реакторів планують побудувати цілу мережу, вони забезпечуватимуть електрикою колоністів на Марсі та Місяці.

Нагадаємо, науковці з’ясували, що Місяць і Земля пережили астероїдне «бомбардування» під час льодовикового періоду. Вчені стверджують, що саме астероїд міг стати причиною зародження життя на Землі.