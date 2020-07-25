Пользователям Windows 10 автоматически обновят операционную систему, фото: defense.gov

https://racurs.ua/n141607-polzovatelyam-windows-10-avtomaticheski-obnovyat-staruu-operacionnuu-sistemu.html

Ракурс

Операционную систему Windows 10 старых версий, срок поддержки которых уже приближается к концу, из-за чего не будут приходить обновления безопасности, планируют автоматически обновить.

Пользователи получат предложения обновления до Windows 10 May 2020 (версия 2004), сообщает издание ZDNet.

Соответствующее обновление пользователям старых версий Windows 10 начнет приходить автоматически.

Какие версии обновят таким образом, в компании Microsoft, которая является разработчиком Windows, не указывают. Вероятно, речь идет о версии 1809, которая вышла в октябре 2018 года.

Пользователи версий 1903 и 1909 могут вручную искать обновления в «Центре обновлений Windows».

Microsoft несколько лет назад объявила о переходе Windows на новую модель, по которой вместо выхода новых версий дважды в год появляются «обновления компонентов», добавляющих новые функции и исправляющих ошибки, что не дает операционной системе устаревать.

Срок поддержки таких обновлений составляет полтора года и для версии 1809 должен был завершиться в мае, однако из-за пандемии коронавируса был продлен до 10 ноября этого года.

В июне в блоге Microsoft сообщали, что начали тестирование системы на базе искусственного интеллекта, которая автоматически обновлять компьютеры с версиями, срок поддержки которых завершается.

Напомним, автоматическое обновление Windows в апреле этого года привело к проблемам в работе компьютеров во многих пользователей.