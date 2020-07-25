Користувачам Windows 10 автоматично оновлять операційну систему, фото: defense.gov

https://racurs.ua/ua/n141607-korystuvacham-windows-10-avtomatychno-onovlyat-staru-operaciynu-systemu.html

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Операційну систему Windows 10 старих версій, термін підтримки яких вже наближається до закінчення, через що не приходитимуть оновлення безпеки, планують автоматично оновити.

Користувачі отримають пропозиції оновлення до Windows 10 May 2020 (версія 2004), повідомляє видання ZDNet.

Відповідне оновлення користувачам старих версій Windows 10 почне приходити автоматично.

Які саме версії оновлять в такий спосіб, у компанії Microsoft, котра є розробником Windows, не вказують. Ймовірно, йдеться про версію 1809, яка вийшла у жовтні 2018 року.

Користувачі версій 1903 і 1909 можуть вручну шукати оновлення в «Центрі оновлень Windows».

Microsoft кілька років тому оголосила про перехід Windows на нову модель, за якою замість виходу нових версій двічі на рік з’являються «оновлення компонентів», які додають нові функції та виправляють помилки, чим не дають операційній системі застарівати.

Термін підтримки таких оновлень становить півтора року і для версії 1809 мав завершитися в травні, проте через пандемію коронавірусу був продовжений до 10 листопада цього року.

У червні в блозі Microsoft повідомляли, що розпочали тестування системи на базі штучного інтелекту, яка автоматично оновлюватиме комп’ютери з версіями, термін підтримки яких завершується.

Нагадаємо, автоматичне оновлення Windows у квітні цього року призвело до проблем в роботі комп’ютерів у багатьох користувачів.