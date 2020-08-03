Їхав без квитка — жертва нападу в поїзді розкрила нові шокуючі деталі (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n141954-yihav-bez-kvytka-jertva-napadu-v-poyizdi-rozkryla-novi-shokuuchi-detali-foto.html

Ракурс

Напад на жінку в поїзді сполученням Київ — Маріуполь шокував Україну. У понеділок, 3 серпня, потерпіла Анастасія Лугова розкрила нові подробиці інциденту. За її словами, зловмисник якимось чином опинився в поїзді без квитка.

Дівчина робить все, побоюючись болю. Мразота знущається, як хоче, б'є сильніше… А по приїзду до Києва залишає напівживу або мертву в купе, можна прикрити — ніби спить. Сам — просто виходить. А жертву виявлять, коли всі вийдуть. І навіть не зрозуміють, хто це скоїв. Адже мразота їхала без квитка. Він залишиться непокараним і чекатиме наступної нічної поїздки, — написала Лугова можливий варіант розвитку подій, якби їй не вдалося втекти.

За словами жінки, її врятував семирічний син.

Коли він завів мене в своє купе, побачивши ніж, я зрозуміла, що не вийду звідси, а потім він вб'є сина, щоб той не плакав. Але син мене врятував! Він став плакати і кликати мене. Ця особа не хотіла мене відпускати, говорив, що «зараз все зробимо і підеш». Але я пішла на хитрість, переконавши його, що дитина зараз всіх розбудить, — розповіла потерпіла.

Також дівчина сьогодні оприлюднила своє фото, на якому видно її стан після побиття.

Нагадаємо, минулими вихідними соцмережі шокувала історія жінки, яку побив і хотів зґвалтувати в поїзді незнайомий чоловік. Все це відбувалося на очах її семирічного сина. За словами потерпілої, їй вдалося сховатися в купе провідника в сусідньому вагоні, а поліцію в Києві викликав не начальник поїзда, а її чоловік. Зловмисника заарештували на два місяці. «Укрзалізниця» вже вибачилася за інцидент в потязі № 9/10 сполученням Київ — Маріуполь.

За словами жінки, начальник поїзда і провідник вагону вмовляли її «не звертатися до поліції», щоб у них не було проблем, і навіть обіцяли за це гроші.

У 2013 році УЗ відмовилася від супроводу поїздів правоохоронцями.

Затриманим виявився тричі судимий чоловік 1975 року народження. Поліція і прокуратура готує йому підозру за статтями — нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування.