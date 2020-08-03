Бойовики застосували гранатомети. Фото: joinfo.ua

https://racurs.ua/ua/n141955-rejym-tyshi-na-donbasi-boyovyky-porushyly-strilbou-z-granatometiv.html

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Війна на Донбасі не припиняється, але минулого тижня почав діяти режим тиші. Проте бойовики продовжують його порушувати. Водночас ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою попри провокації російських бойовиків.

Минулої доби окупанти здійснили два «провокативних постріли» з гранатометів. Поблизу населеного пункту Південне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. А вже за 15 хвилин сепаратисти стріляли й неподалік Красногорівки. Водночас на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму тиші не фіксували. Про це 3 серпня повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає, — зазначили в штабі.



У штабі додали, що через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану українським урядом територію прибуло 1 тис. 247 осіб. В зворотному напрямку попрямували 739 осіб. Через бойовиків вчора не працювали КПВВ «Мар'їнка» та «Новотроїцьке».

Нагадаємо, 1 серпня проросійські бойовики тричі відкривали «неприцільний вогонь» по позиціях військовослужбовців. Найманці порушували перемир’я біля Пісків. Внаслідок агресії травмувалися двоє бійців Збройних сил України. Один із військовослужбовців підірвався на вибуховому пристрої й дістав осколкові поранення, а другий боєць травмував руку на одному з опорних пунктів.