Коронавирус уложил в больницу вице-президента Ирана, скриншот карты

https://racurs.ua/n134374-koronavirus-ulojil-v-bolnicu-vice-prezidenta-irana.html

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Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась среди инфицированных коронавирусом.

Об этом 27 февраля сообщило иранское госагентство IRNA. По его сведениям, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Это не первый случай, когда китайский коронавирус подхватил кто-то из иранских чиновников. Ранее сообщалось, что у заместителя минстра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи обнаружили COVID-2019, заявлял об этом и председатель комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур. Его тест на коронавирус дал положительный результат.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированных обнаружили в Куме. По официальной информации, количество случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировали не менее 22 смерти.

Распространение коронавируса отметили в 20 провинциях Ирана. Большинство инфицированных выявили в провинции Кум в центральной части страны и в Тегеране.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)