Коронавірус вклав у лікарню віце-президента Ірану, скріншот карти

https://racurs.ua/ua/n134374-koronavirus-vklav-u-likarnu-vice-prezydenta-iranu.html

Ракурс

Віце-президент Ірану у справах жінок і сім’ї Масуме Ебтекар виявилася серед інфікованих коронавірусом.

Про це 27 лютого повідомило іранське агентство IRNA. За його відомостями, Ебтекар госпіталізована, їй надається медична допомога.

Це не перший випадок, коли китайський коронавірус підхопив хтось з іранських посадовців. Раніше повідомлялос, що у заступника мінстра охорони здоров’я Ірану Іраджі Харірчі виявили COVID-2019, заявляв про це й голова комітету з питань національної безпеки Меджлісу (іранського парламенту) Моджтаба Зоннур. Його тест на коронавірус дав позитивний результат.

МОЗ Ірану 19 лютого повідомило про перші випадки зараження новим корона вірусом. Інфікованих виявили у Кумі. За офіційною інформацією, кількість випадків зараження в Ірані становить близько 140, при цьому зафіксували щонайменше 22 смерті.

Поширення коронавірусу відзначили у 20 провінціях Ірану. Більшість інфікованих виявлено в провінції Кум в центральній частині країни і в Тегерані.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)