В Ірані коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров'я. Фото: AP

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Китайський коронавірус продовжує ширитись світом. В Ірані ним заразився заступник міністра охорони здоров’я країни Іраджа Харірчі.

Прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Ірану підтвердив в інтерв’ю державному телебаченню, що Харірчі заразився і зараз перебуває на карантині. Про це в Twitter повідомляє BNO News.

Також про нові випадки зараження повідомляють в Італії. Там стало відомо про ще 38 інфікованих. Таким чином, загальна кількість хворих в країні досягла 283 осіб.

Про перший випадок інфікування також повідомили в Хорватії. Також два підтверджених випадки зараження новим коронавірусом вперше зафіксовані в федеральній землі Тіроль на заході Австрії. Обидві людини самостійно звернулися в медичний заклад в Австрії з високою температурою. Їхній стан оцінюється як стабільний. За попередніми даними, один з них приїхав з північного регіону Італії Ломбардія, де були також зафіксовані випадки зараження.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, вдень 25 лютого стало відомо про 34 нових випадків інфікування коронавірусом в Ірані. Таким чином, в країні налічується вже 95 хворих китайським коронавірусом. Також 15 осіб загинуло.