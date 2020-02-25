В Иране коронавирусом заразился замминистра здравоохранения. Фото: AP

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Китайский коронавирус продолжает распространяться по всему миру. В Иране им заразился заместитель министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана подтвердил в интервью государственному телевидению, что Харирчи заразился и сейчас находится на карантине. Об этом в Twitter сообщает BNO News.

Также о новых случаях заражения сообщают в Италии. Там стало известно об еще 38 инфицированных. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 283 человек.

О первом случае инфицирования также сообщили в Хорватии. Также два подтвержденных случая заражения новым коронавирусом впервые зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Оба человека самостоятельно обратились в медицинское учреждение в Австрии с высокой температурой. Их состояние оценивается как стабильное. По предварительным данным, один из них приехал из северного региона Италии Ломбардия, где были также зафиксированы случаи заражения.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, днем 25 февраля стало известно о 34 новых случаях инфицирования коронавирусом в Иране. Таким образом, в стране насчитывается уже 95 заболевших китайским коронавирусом. Также 15 человек погибло.