Коронавірус у Ірані. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n141956-na-brehni-pro-koronavirus-vykryly-iran-yaka-realna-statystyka-zahvoruvannya-u-krayini.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися. Уряд Ірану запідозрили в приховуванні реальної статистики смертності та захворюваності на коронавірус.

Витік даних показав, що реальна кількість смертей у країні втричі більша, ніж повідомляє уряд. Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Згідно з оприлюдненою інформацією, майже 42 тис. осіб загинули від коронавірусу в період до 20 липня у той час, як уряд Ірану повідомляв про 14 тис. 405 летальних випадків.

З’ясувалося, що кількість хворих на COVID-19 також майже вдвічі перевищує офіційну статистику, яку називає Міністерство охорони здоров’я країни. Повідомляється, що реальна кількість хворих складає 451 тис. 24 осіб проти 278 тис. 827, яку оголошує уряд.

Зазначається, що перша смерть в Ірані від COVID-19 була зареєстрована 22 січня. Перший летальний випадок зафіксували майже через місяць після того, як у країні знайшли коронавірус.

2 серпня в Ірані зареєстрували найвищу кількість підтверджених випадків за майже місяць. Епідеміологічна ситуація у 25 із 31 провінції Ірану є тривожною. Іран зараз посідає дев’яте місце в рейтингу країн за рівнем захворюваності, 10-те — за рівнем смертності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що віце-президент Ірану в справах жінок і сім’ї Масуме Ебтекар виявилася серед інфікованих коронавірусом. Також коронавірус виявили в заступника міністра охорони здоров’я Ірану Іраджі Харірчі.