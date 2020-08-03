На пляж курортного міста в Таїланді викинуло тисячі мідій, фото: PattayaNow

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Шторм «Сінлаку» лютує в північно-східній Азії.

2 серпня цей шторм обрушився на північно-східну частину В'єтнаму і почав рухатися в середину материка, дійшовши до Таїланду, де призвів до сильних повеней та руйнувань, повідомляє видання PattayaNow.

Спровоковані штормом хвилі, зокрема, викинули на пляжі велику кількість сміття. Проте жителям курортного міста Паттайя, розташованого на східному узбережжі Сіамської затоки, приблизно за 165 км на південний схід від столиці країни Бангкока, навпаки пощастило — на берег пляжу Джомтьєн викинуло тисячі мідій.

Місцеві жителі відразу ж відправилися їх збирати. На думку фахівців, причиною масового викидання мідій на пляж стали сильні хвилі.

Очікується, що шторм у Таїланді вируватиме ще кілька днів. Він вже зруйнував понад тисячу будинків, кілька з них віднесло в море.

У В'єтнамі шторм «Сілнаку» вчора, 2 серпня, призвів до масштабних підтоплень вулиць у населених пунктах — вода доходила до колін пішоходам, повідомляє видання stormnews.ru.

Окрім того, в адміністративному центрі провінції Куангнінь місті Халонг сильні опади спровокували зсув, який забрав життя однієї людини.

Нагадаємо, всередині червня у Греції через потужний шторм випало до 40 см граду.