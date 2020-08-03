Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус продовжує підкошувати киян і за минулу добу, 2 серпня, в Києві інфікувалися ще 102 осіб.

Від хвороби померла одна особа, а загалом коронавірус забрав життя 135 киян. На сьогодні в столиці вже 8 тис. 554 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Про це 3 серпня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Серед нових хворих 44 жінки віком від 21 до 73 років та 54 чоловіка віком від 18 до 73 рокiв. Також захворіли чотири дівчинки від трьох до 17 років. Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

Медики прийняли рішення про госпіталізацію 14 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції й під контролем лікарів.

У Дніпровському районі зафіксували найбільше випадків захворювання — 19. У Шевченківському районі за добу захворіли 18 осіб, а в Деснянському районі — 17 киян.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні з початку епідемії заразилися 73 тис. 158 осіб. За останню добу коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 990 осіб. Загальне число жертв хвороби становить 1 тис. 738 осіб. Коронавірус вже подолали 39 тис. 876 хворих.