“Північний потік-2” змусив Польщу максимально оштрафувати “Газпром” — новини світу

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«Газпром» отримав штраф у 213 млн злотих — майже 50 млн євро — від Управління із захисту конкуренції і споживачів Польщі UOKiK. Таке рішення у Варшаві ухвалили через небажання російського газового монополіста співпрацювати в рамках антимонопольного розслідування.

Президент UOKiK Томаш Хрустни призначив «Газпрому» штраф у розмірі майже 213 млн злотих — це результат відсутності співпраці у розслідуванні, яке проводилось у зв’язку з будівництвом газогону «Північний потік-2». Такий обов’язок є наслідком норм Євросоюзу, на яких ґрунтується польський акт про конкуренцію та захист прав споживачів, — йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті регулятора.

Справа, яку розслідує UOKiK, стосується реалізації проекту «Північний потік-2». У 2018 році польський регулятор звинуватив шість компаній у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять до складу міжнародних груп компаній «Газпром», швейцарської Engie та нідерландських OMV, Uniper, Shell і Wintershall.

Цьогоріч Управління із захисту конкуренції і споживачів Польщі звернулося до «Газпрому» з вимогою надати контракти, укладені дочірньою компанією російського монополіста з іншими компаніями, які фінансують будівництво «Північного потоку-2». Однак «Газпром» відмовився це зробити.

Порушення законодавства Польщі — держави-члена Європейського Союзу, загрожує фінансовими санкціями, передбаченими в них. На мою думку, це навмисний вчинок, який мав перешкоджати триваючому провадженню. Тому я вирішив накласти максимальний штраф, — пояснив Хрустни.

Нагадаємо, суд ЄС не дозволив російському газогону діяти в обхід норм газової директиви ЄС.

Торік Європарламент та Рада Євросоюзу ухвалили директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. Прокладку «Північного потоку-2» було зупинено в грудні після санкцій США. Газогін збудовано на 95%.