Польща закриває останнє російське консульство після диверсій на залізниці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210395-polscha-vyrishyla-zakryty-ostannie-konsulstvo-rf-pislya-dyversiy-na-zaliznyci.html

Ракурс

Польща закриває російське консульство в Гданську.

Це останнє дипломатичне відомство РФ, яке ще працювало на польській території. Це відповідь на дві диверсії на залізничному шляху між Любліном і Варшавою. Уряд уже визначився з першими діями після отримання результатів слідства щодо нещодавніх диверсій. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Onet.

Я прийняв рішення відкликати дозвіл на роботу останнього російського консульства — у Гданську. Найближчими годинами про це буде поінформовано російську сторону офіційною нотою", — заявив міністр.

Також Сікорський заявив, що польська сторона не планує повністю розривати дипломатичні відносини з РФ, як це роблять деякі країни після терактів чи диверсій.

Нагадаємо, 17 листопада в Польщі на залізничній колії на відтинку Варшава-Люблін в місцевості Міка вибуховим пристроєм пошкоджено залізничну колію, яка має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що підрив цієї залізничної колії є «безпрецедентним актом диверсії, спрямованим проти безпеки Польщі та її громадян».

Польські правоохоронці вважають, що до інциденту причетна російська розвідка. Також з’ясувалося, що двоє громадян України, пов’язаних із російськими спецслужбами, відповідальні за ці диверсії.

Джерело: Onet