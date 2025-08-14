Пошкоджений пам’ятник жертвам УПА. Фото: Х

Підлітка з України затримали у Польщі за підозрою в роботі на іноземні спецслужби.

Виявилося, що цей 17-річний хлопець малював антипольські графіті на пам’ятниках присвячених жертвам УПА та громадських будівлях. Такі дії могли б призвести до «розпалювання напруженості між поляками й українцями». Про це міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк повідомив в соцмережі Х.

ABW та поліція затримали 17-річного громадянина України, який на запит іноземних служб пошкодив пам’ятники жертвам УПА (зокрема пам’ятник у Домоставі) та громадські будівлі, розмалювавши антипольські графіті. Ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями, — йдеться у повідомленні.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що підліток працював на російські спецслужби. І наголосив, що це не перший випадок, коли країна-агресор вербує українців і білорусів для провокацій у Польщі.

Як відомо, на минулому тижні в Домоставі пошкодили пам’ятник жертвам Волинської трагедії. На ньому намалювали червоно-чорний прапор та написали: «Слава УПА».

