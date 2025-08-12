Під час концерту Макса Коржа у Варшаві 8 серпня, фото: Nexta

Польща депортує 63 осіб — 57 українців та шістьох білорусів — після заворушень, які сталися на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві у суботу 9 серпня.

Їм доведеться покинути країну добровільно або під примусом. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням уряду, повідомляє сьогодні, 12 серпня, RMF24.

Ситуація, яка так обурила громадську думку, вирішилася, — зазначив Туск. — Я говорю про заворушення та акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції.

Туск пообіцяв, що в таких ситуаціях держава діятиме швидко.

Однак ні в якому разі не можна допускати розв’язування антиукраїнських настроїв. Так само, як українська влада має подбати про те, щоб у Києві, Україні чи Польщі ніхто не придумав, щоб українці робили якісь антипольські жести він зазначив, — наголосив він.

Польський прем'єр нагадав, що 15 серпня відбудуться переговори між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

Фундаментальним питанням — з точки зору польської безпеки — є те, щоб путін не отримав подарунок перед цими переговорами. Таким подарунком було б протистояння українців і поляків або України з Європою, — зазначив Туск, наголосивши, що саме це є метою російської агентури.

Туск також закликав «всіх розсудливих, порядних поляків» реагувати на правопорушення, злочини, провокації незалежно від того, хто їх вчиняє.

Водночас ми всі маємо бути дуже пильними, щоб самі не піддатися маніпуляціям і провокаціям росії. Ми не можемо допустити, щоб розпалилася хвиля ненависті українців до поляків або поляків до українців. Це було б історичним злочином і неймовірною дурістю, якби ми зараз дали себе розділити, — наголосив він.

Під час суботнього концерту місцева поліція затримала 109 осіб. У поліції повідомили, що причиною затримань стали численні правопорушення, зокрема зберігання наркотиків, напади співробітників охорони, зберігання і принесення піротехніки. Також на відео з концерту можна побачити, що відвідувачі перестрибували через бар'єри на поле стадіону.

Поліція оштрафувала загалом 50 осіб на загальну суму 11 тис. 450 злотих.

Загалом на концерті, за даними поліції, були до 100 тис. людей.

Також обурення у Польщі викликало те, що один з відвідувачів проніс червоно-чорний прапор.

Згодом чоловік записав відео, де вибачився перед поляками й запевнив, що хотів підтримати українців й нагадати про війну.

Якщо хтось образився, вибачте. Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і досі допомагають, — підсумував він.

Зазначається, що проблеми з концертом Коржа у Варшаві розпочалися ще за день до його початку — 8 серпня фанати співака організували неформальні зустрічі, в які втручалася поліція. Сотні фанатів слухали гучну музику та розпивали алкоголь. Після події залишилося багато сміття, переважно пляшок. Того дня було затримано дев’ятьох осіб і оштрафовано 25.

