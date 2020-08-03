В Одесі затримали рекордну партію кокаїну, фото: MaaVar

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Ракурс

Кокаїн загальною вагою 56,4 кг виявили в контейнері з бананами в Одеському морському порту.

Вартість конфіскованого «елітного» наркотику за цінами «чорного ринку» може становити понад 200 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Одеського прикордонного загону.

Контейнер, у якому знайшли кокаїн, прибув з Еквадору. Наркотик був розфасований у 47 брикетів, які приховали у вентиляційні люки.

Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату, — зазначають прикордонники.

За фактом контрабанди наркотиків (ст. 305 Кримінального кодексу) розпочате кримінальне провадження.

Зазначається, що це не перший у цьому році випадок затримання в порту таких великих партій наркотиків з Південної Америки.

У лютому в контейнері з легковими машинами із Чилі виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою понад 30 кг, а в травні — 53,4 кг кокаїну в контейнері з бананами з Еквадору.

Нагадаємо, восени минулого року на французькі пляжі з океану викинуло тонну кокаїну.