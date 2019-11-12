Тонну кокаїну викинув океан на французькі пляжі, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n129305-tonnu-kokayinu-vykynuv-okean-na-francuzki-plyaji.html

Ракурс

Тонну кокаїну викинуло у листопаді на берег вздовж узбережжя Атлантичного океану у Франції.

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Понад 750 кг наркотиків знайшли в пластикових упаковках на пляжах від департаменту Ланди, що на крайньому півдні, до лиману річки Луари на захід від міста Нант, повідомляє The Gardian.

Поліція збирає торбинки з кокаїном і припускає, звідки він міг намитися на пляжах. У деяких департаментах влада закрила декілька пляжів і попросила людей не підбирати упаковки з наркотиками.

Вартість знайденого кокаїну на чорному ринку становить приблизно 60 млн євро. А продаж кокаїну у Франції може закінчитися вироком у 10 років ув’язнення.

Поліція припускає, що знайдені наркотики можуть походити з Південної Америки і могли доставлятися до Європи нелегально судном. Інша версія стосується північноамериканського походження. Деякі пакунки були позначені подібно до пакетів, які вимилися на пляжі Флориди під час урагану Доріан у вересні. Французька поліція зв’язалася з владою Флориди з проханням разом вести розслідування.

Поліція також попередила, що цей кокаїн створює небезпеку для здоров’я кожного, хто з ним контактує.

Нещодавно біля берегів Колумбії виловили наркоторговців, які дрейфували в Тихому океані на тонні кокаїну. Троє осіб плавали на пластикових пакетах. У воді невдахи провели понад три години. Місцеві ЗМІ повідомили, що човен, на якому торговці перевозили наркотики, затонув після зіткнення з великою хвилею.