Тонну кокаина выбросил океан на французские пляжи, фото — BBC

https://racurs.ua/n129305-tonnu-kokaina-vybrosil-okean-na-francuzskie-plyaji.html

Ракурс

Тонну кокаина выбросило в ноябре на берег вдоль побережья Атлантического океана во Франции.

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Более 750 кг наркотиков нашли в пластиковых упаковках на пляжах от департамента Ланды (крайний юге) до лимана реки Луары к западу от города Нант, сообщает The Gardian.

Полиция собирает сумки с кокаином и предполагает, откуда он мог появиться на пляжах. В некоторых департаментах власти закрыли несколько пляжей и попросили людей не подбирать упаковки с наркотиками.

Стоимость найденного кокаина на черном рынке составляет примерно 60 млн евро. Продажа кокаина во Франции может закончиться приговором в 10 лет заключения.

Полиция предполагает, что найденные наркотики могут происходить из Южной Америки и могли доставляться в Европу нелегально судном. Другая версия касается североамериканского происхождения. Некоторые пакеты были обозначены так же, как пакеты, которые вымылись на пляже Флориды во время урагана Дориан в сентябре. Французская полиция связалась с властями Флориды с просьбой вместе вести расследование.

Полиция также предупредила, что кокаин создает опасность для здоровья каждого, кто с ним контактирует.

Недавно у берегов Колумбии выловили наркоторговцев, которые дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина. Три человека плавали на пластиковых пакетах. В воде неудачники провели более трех часов. Местные СМИ сообщили, что лодка, на которой торговцы перевозили наркотики, затонула после столкновения с большой волной.