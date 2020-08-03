Луческу в Україні заробив мільйонні статки. Фото: Прямий

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Мірча Луческу, футбольний тренер із Румунії, заробив в Україні на посаді головного тренера донецького «Шахтаря» майже 50 млн євро.

Наставником «гірників» Луческу працював 12 років. У суму 50 млн євро включена зарплата та бонуси тренера, які він отримав в донецькому клубі з 2004 року по 2016 рік. Під час своєї роботи з «Шахтарем» Луческу був одним із найбільших платників податків в Україні. Про це 3 липня повідомляє «Чемпіон».

За інформацією рейтингу видання «Forbes Україна», впродовж 2012−2014 років Луческу сплатив 52 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що по тодішньому курсу становило майже 5 млн євро.

Луческу на посаді головного тренера київського «Динамо» теж непогано зароблятиме — його річна зарплата становити 1,2 млн євро. Разом із бонусами ця сума збільшиться до 2,2 млн євро.

Нагадаємо, 74-річний румунський спеціаліст Мірча Луческу замінив на посту головного тренера Олексія Михайличенка, але за чотири дня після свого призначення подав у відставку через протести фанатів. Згодом стало відомо, що президент клубу Ігор Суркіс вмовив Луческу залишитися. Наставник вже пообіцяв, що не здійснюватиме революцію в команді.