Терорист погрожує підірвати банк у Києві, є заручник — новини Києва / Фото: страна

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Підірвати бомбу в Києві погрожує невідомий чоловік, який 3 серпня зайшов до одного з відділень столичного банку та попросив працівників фінустанови повідомити поліцію про наявність вибухівки. Через загрозу вибуху у Києві правоохоронці просять городян терміново змінити маршрути руху.

О 12.00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк», розташованого у Шевченківському районі в приміщенні бізнес-центру «Леонардо», та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію, — написав у Фейсбук Антон Геращенко.

За словами заступника глави Міністерства внутрішніх справ, працівники банку покинули приміщення, однак керівник відділення залишився за власним бажанням.

Геращенко додав, що у столиці запроваджено в дію поліцейську спецоперацію «Грім». Зараз тривають перемовини з терористом. Силовики пропонують йому здатися.